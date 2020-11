Quatre morts en un brot a una residència de la Seu d'Urgell

Altres notícies que et poden interessar

El brot de Covid-19 detectat fa dues setmanes a la residència de gent gran la Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell ha causat quatre morts en els darrers dies.A més, segons ha explicat l'alcalde de la capital de l'Alt Urgell, Jordi Fàbrega, a les xarxes socials, hi ha dos usuaris d'aquest equipament que estan ingressats a la Fundació Sant Hospital, on hi ha quatre pacients més que també són casos positius de coronavirus.Mentre, fins a 24 residents es mantenen en una zona aïllada i són asimptomàtics o presenten símptomes lleus i uns altres 24 es van traslladar dijous passat a la residència de Puigcerdà, on s'ha habilitat un centre de suport. Pel que fa als treballadors del centre, n'hi ha 14 i una de les religioses afectades.Fàbrega ha traslladat el seu condol i escalf als familiars i amics dels difunts. A més, ha explicat que en els darrers dies s'han contractat fins a deu nous professionals per a la Llar de Sant Josep i que els usuaris, tant els que estan a la capital de l'Alt Urgell, com els que es troben a Puigcerdà "estan molt ben atesos" tot i el que suposa per ells haver d'estar aïllats.

