Un camió que transportava pinso per animals ha sortit de la via i ha bolcat a Massanes (el Baix Montseny). L'accident, que ha obligat a tallar la via, ha passat poc després de dos quarts de vuit del matí a la GI-555.El comboi ha quedat completament travessat i la càrrega s'ha escampat per la carretera. El conductor ha resultat il·lès.

