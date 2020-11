El director dels Mossos nega el desnonament a Ciutat Vella: «No havien ocupat el pis per viure-hi»

🔴ATENCIÓ ATENCIÓ



Així actuen els mossos en un desnonament completament il·legal al #Raval en ple toc de queda



Passa-ho! Necessitem ser moltes al c/Bisbe Laguarda #ZonaDeGuerra pic.twitter.com/v0aWRIAi3K — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) November 23, 2020

El director dels Mossos, Pere Ferrer, ha insistit que l'actuació en un pis de Ciutat Vella aquest dilluns a la nit no va ser un desnonament sinó una desocupació perquè "no era ni una família vulnerable ni una ocupació per viure-hi". "Era un pis buit, a dins no hi havia res, una persona va ocupar el pis i va fer saltar l'alarma", ha dit a Catalunya Ràdio. Ha defensat també que es van fer tasques de mediació i es va oferir l'activació dels serveis socials.Ferrer ha assegurat que hi va haver una "voluntat de tensionar l'ambient" i de crear "interessadament" una situació de conflicte per part d'un sector. D'altra banda, ha afirmat que es continua recopilant informació sobre l'actuació de la Guàrdia Urbana en què es va disparar un sensesostre."Els Mossos no som els responsables ni de tirar ous ni d'encendre un contenidor", ha dit Ferrer sobre la desocupació a Ciutat Vella, que va acabar amb aldarulls. El director dels Mossos ha assegurat que la policia va accedir a l'immoble en dues ocasions, una primera hora de la tarda i una altra al vespre. Per això, ha insistit que les persones que havien ocupat l'immoble coneixien la situació, es va parlar amb elles i es van oferir els serveis socials. Ha assegurat que els serveis d'ordre públic no van aparèixer fins que no hi havia un punt més de "tensió".D'altra banda, no ha volgut entrar a valorar l'actuació de l'agent de la Guàrdia Urbana que va disparar un sensesostre , ja que hi ha una investigació policial oberta. Ha afirmat que continua la investigació i que s'està contestant la petició de cerca i captura que pesa contra l'home ferit. Ha afegit que forma part de la investigació si l'home duia i no un ganivet i ha afirmat que el tema és "prou delicat" per a entrar a fer valoracions. Ferrer ha considerat també que només les persones que van estar al lloc dels fets "poden tenir tots els elements de valoració" i per això no ha volgut fer més valoracions.Sobre el mosso suspès de sou i feina per colpejar un home per saltar-se el confinament i tres agents més apartats, Ferrer ha defensat s'ha actuat amb rapidesa, ja que els agents van ser apartats quan van tenir coneixement dels fets a través del vídeo i a finals de setmana ja es van obrir els expedients.Per últim, ha afirmat que a l'excap de l'ARRO Jordi Arasa se li haurà de donar una destinació mentre que la sentència que pesa sobre ell no sigui ferma, però ha afegit que quin serà el seu destí ho tria "l'operativa". "Fins que la sentència no sigui ferma aquest senyor ha de treballar. A on? Ho decidirà l'operativa", ha manifestat.

