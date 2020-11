Soledad Sevilla, Premi Velázquez de les Arts Plàstiques

L'artista Soledad Sevilla (València, 1944) ha guanyat el Premi Velázquez de les Arts Plàstiques 2020, segons ha informat el Ministeri de Cultura en un comunicat. El jurat del guardó ha destacat que va ser pionera en l'experimentació dels llenguatges del Centre de Càlcul i per la solvència amb la qual transita entre el pla i l'espai, així com per la seva forma innovadora d'entendre la llum, els materials i la geometria. També ha afegit que la seva obra és reconeguda per la seva reflexió sobre diferents tradicions i cultures artístiques, que "abraça i incorpora i incorpora el present, sempre en la tensió entre la naturalesa i l'arquitectura". El guardó està dotat amb 100.000 euros.Sevilla va estudiar a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona entre el 1960 i el 1965. Entre el 1969 i el 971 va participar en el Seminari de generació automàtica de formes plàstiques del Centre de Càlcul de la Universitat Complutense de Madrid. Els anys 70 la seva obra pictòrica utilitzarà la geometria com una base normativa.El 1979 rep la Beca de la Fundació Juan March per Espanya i el 1980 la del Centre de promoció de les Arts Plàstiques i Investigació de les noves formes expressives. Entre el 1980 i el 1982 resideix a Boston. A la Universitat de Harvard rep una beca específica per fer estudis, moment en què comença a treballar aplicant una estructura bàsica en forma de retícula per reinterpretar els espais i les atmosferes de 'Les menines' de Velázquez.Quan torna a l'Estat, fa diverses instal·lacions ambientals de caràcter pictòric, que plantegen una profunda renovació plàstica.Ha rebut nombroses distincions, entre les quals destaca el Premi Nacional d'Arts Plàstiques el 1993 i la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts el 2007.

