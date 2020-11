Els catalans podran votar el 14-F de forma telemàtica «sense sortir de casa»

Els catalans podran demanar el vot per correu de forma telemàtica i entregar el seu sufragi al carter immediatament després de rebre la documentació electoral al domicili, i d'aquesta manera votar "sense sortir de casa" en les properes eleccions al Parlament.Aquesta mesura ha rebut aquest dilluns el vistiplau de la Junta Electoral Central (JEC) i permetrà reduir l'afluència als col·legis electorals en el marc de la pandèmia de la Covid-19, ha explicat el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Bernat Solé, en una entrevista al canal 324. Per garantir que tots els electors que vulguin puguin recórrer a aquesta fórmula, la Generalitat ha demanat al govern central gestionar el possible increment en el vot per correu davant els propers comicis.Segons Solé, el Govern treballa per poder celebrar les eleccions catalanes el 14 de febrer i que està obert a "escoltar la veu de tots" en una taula de partits per explorar consensos sobre aquest assumpte.No obstant això, ha afirmat que "la situació epidemiològica és la que acaba determinant la possibilitat" de votar, i ha precisat que a dia d'avui no hi ha cap criteri objectiu que generi dubtes davant aquesta data.Sobre el comitè d'experts que el Síndic de Greuges ha reclamat per estudiar si es podrà votar el 14-F, ha dit que el mateix Procicat ja és un comitè d'experts que analitza la convocatòria de les eleccions des d'una perspectiva tècnica.A més, ha destacat que la Generalitat està "totalment alineada" amb la reivindicació del Síndic de garantir el dret al vot de tots, tenint en compte que pot haver-hi persones que pel seu estat de salut no puguin anar als col·legis electorals.Ha subratllat que organitzaran les eleccions tenint en compte tres objectius bàsics: preservar la salut i la seguretat, garantir el dret a vot i defensar la legitimitat de les eleccions. En paral·lel, Solé ha defensat instaurar un sistema de vot totalment telemàtic: "Seguirem treballant i insistint perquè el vot electrònic sigui una realitat, que resoldria la situació de votar en pandèmia, però també la situació dels catalans que estan a l'estranger".D'altra banda, també ha afirmat que la campanya electoral haurà de fer-se "amb la mínima presencial possible", i si se celebra en algun cas, un acte presencial haurà de complir amb les mesures dictades pel Procicat.

