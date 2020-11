Un sotsinspector de la policia espanyola s'enfronta a 17 anys de presó per vendre permisos de residència a immigrants

L'Audiència de Barcelona està escollint aquest dilluns el jurat que a partir d'avui ha de jutjar el sotsinspector de la Policia Nacional a Catalunya, acusat de vendre il·legalment permisos de residència a immigrants que es trobaven en situació irregular. L'acusat era el cap d'un subgrup de la brigada d'estrangeria de Terrassa.Segons la fiscalia, l'acusat va cometre aquests fets delictius entre 2014 i 2017 cobrant entre 3.000 euros i 9.000 euros a canvi de la documentació. L'home va quedar suspès de feina i sou quan se'l va detenir i s'ha jubilat aquest mateix mes de juny. L'acusació demana 17 anys de presó i prop de 10.000 euros de multa i inhabilitació a més d'exigir-li a ell i els seus tres altres socis que retornin els diners a les víctimes.Com a mínim, fonts judicials assenyalen que serien 10 víctimes migrants del Marroc i Pakistan a qui van arribar a cobrar en total prop de 55.500 euros. A través d'una llei que permet donar la residència a aquells migrants que col·laboressin en la persecució de xarxes de tràfic de persones, el sotsinspector escrivia atestats policials amb denúncies falses esgrimint que els seus clients eren víctimes de màfies.El judici ha començat aquest dilluns i, després de l'elecció del jurat, continuarà amb el testimoni de les persones afectades i les proves pericials al llarg d'aquesta setmana. L'última fase serà la declaració del subinspector.A part d'ell, també estan imputades les altres tres persones com a cooperadores del delicte de suborn, falsedat documental i com a autors d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. En concret es tracten d'un ciutadà marroquí i de dues persones d'origen paquistaní que s'encarregaven de contactar i intermediar amb els immigrants en situació irregular per treure'n profit.

