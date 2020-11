El jutge de l'operació Volhov avala les escoltes i la seva difusió als mitjans

El jutge de Barcelona que va ordenar els escorcolls i detencions de l'operació Volhov, Joaquín Aguirre, dona per bones les escoles telefòniques i la seva difusió als mitjans. En una interlocutòria a que ha tingut accés l'agència Efe i que han reculli diversos mitjans, el jutge considera que "no hi ha el més mínim indici" que faci pensar que s'ha comès un delicte de revelació de secrets a l'hora d'acordar escoltes dels investigats.El secret de sumari es va aixecar el 28 d'octubre, i el jutge recorda que no va aparèixer cap notícia en relació al cas fins a aquell dia, quan hi ha no hi havia secret. Tampoc creu que la publicació de converses privades d'alguns dels investigats pugui suposar un perjudici per a ells. En l'escrit, Aguirre denega la petició de Josep Lluís Alay, un dels detinguts que va demanar que s'identifiqués la difusió del cas als mitjans.El jutge també retreu a les defenses que vulguin que faci de "censor" i eviti la difusió d'àudios i vídeos sobre la causa i considera que aquestes informacions no afecten la vida íntima dels investigats.El sumari de l'operació Volhov, sota la batuta del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, és un autèntic totum revolutum de conjectures i acusacions que involucra en alguns o tots aquests assumptes noms com Xavier Vendrell, Oriol Soler i David Madí que tenen, sobretot, un nexe en comú: han tingut un rol important en el procés i tenen relació amb els líders de Junts i ERC.

