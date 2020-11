Els sindicats critiquen la suspensió de la denegació del concert a les escoles que segreguen per sexe

Els sindicats d'ensenyament USTEC i CCOO han carregat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre la denegació del concert a les escoles de primària que segreguen per sexe. "És una aberració, estem molt escandalitzats", ha dit el portaveu d'USTEC, Xavier Díez, en declaracions a l'ACN.De fet, el sindicat ha exigit al Departament d'Educació que "desobeeixi" la resolució judicial, perquè consideren que és "contrària als drets fonamentals". També CCOO ha instat el Departament a moure fitxa i el seu portaveu d'Ensenyament, Manel Pulido, ha demanat que facin "tot el possible" per evitar que la suspensió s'acabi materialitzant.Pulido, que ha lamentat que és "una molt mala notícia", ha assenyalat que tot i que la interlocutòria s'ha fet pública avui es va emetre precisament dijous, el mateix dia que el Congrés dels Diputats va donar llum verda a la LOMLOE, coneguda com a 'llei Celaá', que vol deixar de finançar els centres que segreguin. En declaracions a l'ACN, el portaveu ha dit que "en el pitjor dels casos" caldrà esperar la resolució judicial definitiva i ha confiat que es doni cobertura a la "demanda històrica" recollida a la llei.Encara que Pulido ha admès que no sap "quines són les possibilitats que la decisió tiri enrere" sí que ha demanat al Departament que posi "tots" els seus serveis jurídics a treballar perquè es pugui denegar el concert com ja recull la llei.Des d'USTEC, però, no tenen gaire confiança que s'acabi revertint aquesta decisió. "La justícia espanyola no és gens neutral, s'inventaran qualsevol martingala per no deixar de finançar l'església catòlica", ha carregat Díez, que ha insistit que és "vergonyós" que en ple 2020 hi hagi escoles amb finançament públic que segreguen per sexe.De fet, el portaveu d'USTEC ha vinculat la decisió directament a "l'actitud de la dreta nacionalista espanyola" en el marc del debat sobre la LOMLOE i ha assegurat que tot es tracta d'una "batalla cultural" que no té a veure amb qüestions educatives sinó "amb una certa voluntat d'hegemonia franquista on la separació per gènere estava emparada". En aquest context, creu que els tribunals "intentaran protegir un grup de molt poder com l'Opus".En aquest sentit, USTEC veu possible que de cara al proper curs encara hi pugui haver el concert, perquè entremig hi ha d'haver les eleccions catalanes, la formació de Govern i encara s'hauria d'aprovar el decret per denegar els concerts definitivament. Tot i això, el sindicat exigeix a l'executiu entrant que desobeeixi la resolució judicial perquè "es legitima una educació discriminatòria".Díez ha admès que des del seu sindicat ja temien que s'acabés suspenent la denegació i ha assegurat que els representants de les escoles concertades afectades estaven "molt tranquils". El portaveu ha remarcat que "no per esperat és més vergonyós" i ha denunciat que és "una provocació" que just la setmana que se celebra el 25 de novembre –la Diada Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones- s'avali el finançament públic de la segregació per sexe.

