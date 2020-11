VÍDEO La conversa entre en David i en Lopes fa 20 anys que retrata a la perfecció la situació actual del català

Plats Bruts és una de les sèries més mítiques de la història TV3 i, sens dubte, una de les que ha envellit millor. Emesa entre el 1999 i el 2002, la comèdia protagonitzada pel David -Joel Joan- i el Lopes -Jordi Sánchez- segueix triomfant a les xarxes socials i el públic segueix consumint-la dues dècades després.L'última escena que s'ha viralitzat de Plats Bruts encaixa perfectament en la situació actual del català, amb diverses polèmiques recents sobre el seu ús i el descens dels parlants de la llengua, amb certa tendència a la baixa.Una conversa d'un minut entre el David i el Lopes asseguts al sofà del seu emblemàtic pis ha cridat l'atenció dels usuaris de Twitter. Es tracta del final de l'episodi 'Tinc nació', en el qual el Lopes visita el David a Madrid desconfiant de la capital espanyola i la seva gent, però n'acaba enamorat.Al final del capítol, els protagonistes de la sèrie completen una reflexió que desprèn ironia per totes bandes. "A mi saps què em fa por?", comença el David: "Que l'espanyol no s'acabi perdent a Catalunya. Perquè que el parli tothom, que totes les teles siguin en castellà, els diaris, les revistes, la justícia... no vol dir res, aquí el castellà té les de perdre".El Lopes s'apunta a la teoria elogiant Madrid: "Allò sí que és la capital d'una nació", exclama, i afegeix: "Allà no s'han de fer lleis per conservar l'idioma, es conserva sol", al que el David afirma que "és que si has de fer lleis per conservar l'idioma, és que l'idioma aquest malament, malament, eh...".El personatge interpretat per Jordi Sánchez remata la reflexió: "Allà són molt més tolerants, no com aquí. Allà cadascú parla el que vol, no els obliguen a parlar castellà. En canvi, parlen en castellà perquè els hi surt". Una bona dosi d'ironia que, 20 anys després, es manté vigent com el primer dia.

