Pérez-Reverte critica la policia espanyola i n'acaba sortint escaldat

Ante cualquier manifestación de violencia por parte de tu pareja o ex: #CuentaConNosotrxs pic.twitter.com/GazeyfH4jk — Policía Nacional (@policia) November 23, 2020

¿Una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos la tomen en serio puede escribir "nosotrxs" en un twit oficial sobre un asunto tan importante como éste?... ¿O se devalúa y ridiculiza así el propio mensaje? https://t.co/xYIZC7QYuQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 23, 2020

Feia algunes setmanes que Arturo Pérez-Reverte no revolucionava Twitter com ha fet aquest dilluns, amb l'ajuda de la Policia Nacional. El periodista i escriptor, acostumat a protagonitzar polèmiques a les xarxes socials, ha criticat la policia espanyola per l'ús de vocabulari inclusiu i ha acabat rebent una clatellada del compte oficial del cos.Tot ha començat per una campanya de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per evitar la violència de gènere. Així, la policia ha publicat un vídeo en el qual s'observa com un noi maltracta la seva xicota a través del mòbil i com això acaba convertint-se en violència física.El cas és que la policia ha creat el hashtag #CuentaConNosotrxs, fet que ha irritat Pérez-Reverte, que ha respost: "Una Policia Nacional que intenta que els ciutadans se la prenguin de debò pot escriure 'nosotrxs' en un twit oficial sobre un tema tan important com aquest... o devalua i ridiculitza així el mateix missatge?", es preguntava.Ràpidament, molts usuaris de Twitter han criticat l'escriptor pel seu comentari, i fins i tot la Policia Nacional l'ha respost per burlar-se'n: "Gràcies, Arturo. En prenem nota per als pròxims 'tuits'", li han etzibat, adjuntant una captura de pantalla de la RAE on s'explica que 'twit' és una paraula incorrecta.

