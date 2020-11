Ciutadans anuncia que concorrerà en solitari a les eleccions catalanes

No hi haurà Catalunya Suma. Ciutadans anirà sol a les properes eleccions catalanes. La líder del partit, Inés Arrimadas, ha donat per descartat finalment aquest dilluns que la seva formació concorri al Parlament de la mà del PP i el PSC, a qui havia ofert aquesta possibilitat aquest estiu. "Hem vist que el PSC vol un tripartit amb ERC i que el PP vol treure dos escons més, i per tant som l'únic partit que liderarem el constitucionalisme i hem adoptat la decisió de concórrer en solitari a les eleccions a Catalunya". Segons Arrimadas, tant el PP com el PSC "han venut una i altra vegada" els catalans "constitucionalistes" al "separatisme" per "un grapat de vots" i ara "no volen sumar esforços".De fet, més que decidir, Ciutadans ha hagut d'assumir la manca d'entusiasme dels altres possibles socis d'aquest bloc electoral que no es produirà. En el cas del PSC, l'aliança electoral estava ben descartada. Era amb el PP amb el partit amb qui existia, en principi, alguna possibilitat d'entesa. Però si això era factible fa uns mesos, els esdeveniments ho han descartat. El resultat de les eleccions basques, amb el fracàs de la coalició PP-Cs, ha estat un element decisiu. Després, dins del PP s'ha obert camí el convenciment que podien millorar els seus resultats de les eleccions del 2017, quan van quedar reduïts a 4 escons.Aquest mateix dilluns, el president del PP català, Alejandro Fernández, tornava a posar aigua al vi sobre una possible coalició amb els taronja, tot recordant que es tracta de sumes que a vegades acaben restant. I posava l'exemple de la coalició Junts pel Sí, que va fer curt a les urnes el 21-D. Sempre ha estat Ciutadans, amb unes perspectives electorals molt pessimistes, la formació unionista més interessada en una operació que ha mort per manca d'assistència.Pel que fa al debat sobre els comptes de l'Edstat, Arrimadas ha advertit aquest dilluns que si els pressupostos generals se sotmetessin a votació tal com estan ara mateix, la seva formació "votaria que no". Ho ha argumentat per les cessions del govern espanyol a les "cacicades nacionalistes" i pel fet que no incorporen les "línies taronja" del seu partit. En tot cas ha afirmat que la seva formació "seguirà treballant" per canviar els comptes. "Si el govern vol el nostre vot favorable haurà de complir amb les nostres línies taronja", ha dit", però "cada vegada és menys probable" perquè "la secció radical del govern s'està imposant a la moderada".

