Pfizer intenta modificar la vacuna per poder-la conservar i distribuir més fàcilment

El president d'investigació i desenvolupament mèdic de Pfizer, Mikael Dolsten, va explicar a Business Insider que la farmacèutica nord-americana està intentant modificar la vacuna contra el coronavirus per tal de fer-la més fàcil de refrigerar i, per tant, de conservar, transportar i distribuir.Sobre això, Dolsten afirma que el canvi consisteix en fer la vacuna en pols. Per aconseguir-ho, cal sotmetre-la a un procés de liofilització. Es tracta d'un procés de deshidratació que també s'utilitza en aliments.La vacuna de Pfizer i BioNTech contra la Covid-19, que té un 95% d'eficàcia segons els primers estudis, s'ha de conservar a una temperatura d'entre -60 i -80 graus. Això suposa que per conservar-la calgui un tipus de congelador molt concret que complica molt el seu transport.Segons el responsable de Pfizer, l'any que ve ja estarà disponible la versió de la vacuna en pols. Si bé no va concretar la temperatura a la que es guardaria la vacuna "de nova generació", seria "una simplificació" que permetria conservar-la als congeladors estàndards.En tot cas, Pfizer ja ha preparat els equipaments necessaris per poder enviar el vaccí per tot el món. En aquest sentit, calculen enviar uns 20 vols diaris amb càrrega des dels Estats Units.

