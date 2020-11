Les empreses que reobren i tenien un ERTO per impediment hauran de presentar un nou expedient

Altres notícies que et poden interessar

Les empreses que aquest dilluns hagin reobert l'activitat i que fins ara estaven tancades i amb un ERTO per impediment, com bars i restaurants, hauran de presentar un nou expedient de regulació temporal d'ocupació, segons una instrucció publicada pel departament de Treball. La represa parcial de l'activitat implica passar d'un ERTO d'impediment –previst només per quan s'ha de mantenir la persiana abaixada- a un ERTO de limitació, que inclou una rebaixa en les cotitzacions a la Seguretat Social més baixes. La mesura afecta, per tant, bars, restaurants o gimnasos, que poden obrir des d'aquest 23 de novembre amb restriccions d'aforament, però també als centres d'estètica, que ja van poder obrir fa uns dies.Amb l'ERTO per impediment la rebaixa de les quotes a la Seguretat Social és del 100% en les empreses de fins a 50 treballadors i del 90% en la resta, mentre que en el de limitació la rebaixa és del 100% el primer mes, i va baixant al 90%, 85% i 80% en els mesos posteriors, percentatges que són del 90%, 80%, 60% i 50% en el cas de les empreses més grans.Segons explica el departament de Treball en la seva instrucció, la data d'efectes de la resolució de constatació de la força major per limitació ha de ser la de l'inici de la vigència de la limitació. En el cas de bars i restaurants, per tant, aquest dilluns 23 de novembre.Treball explica que les empreses "han de realitzar els tràmits corresponents davant del SEPE i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en aquells procediments previstos pels citats organismes, a fi i efecte d'actualitzar les seves prestacions, bonificacions, exoneracions i altres beneficis o obligacions de la seva responsabilitat, ja que el fet de no fer-ho pot comportar responsabilitats".

