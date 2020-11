Barcelona recomana preveure «més temps» per moure's davant l'inici de diverses obres

També dilluns es fan les obres principals a la ronda de la Universitat que es transforma i guanya voreres i espai verd i redueix definitivament de quatre a dos els carrils de trànsit actuals. Alhora, comencen els treballs per implantar un doble carril bus a la sortida de l'avinguda Diagonal, entre Pius XII i Zona Universitària.A més, durant el cap de setmana continuaran les tasques de construcció dels nous carrils bici del carrer Aragó i el passeig de la Zona Franca i està previst que finalitzin els treballs per ampliar els carrils bus del tram central de la Diagonal, entre Francesc Macià i Roger de Llúria.L'objectiu de les intervencions és avançar cap a una ciutat més sostenible, segura i saludable. Segons l'Ajuntament, el Comitè d'Obres i Mobilitat ha treballat per minimitzar les afectacions i la Guàrdia Urbana efectuarà els desviaments corresponents.