Interior avisa que no es pot consumir a les barres dels bars ni cobrir terrasses

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha aclarit aquest dilluns que no es pot consumir a les barres dels bars i ha advertit que no es poden cobrir totalment les terrasses o, en cas contrari, se'ls aplicarà les mateixes restriccions als interiors dels locals. Així ho ha avisat en roda de premsa aquest dilluns, durant el primer dia de reobertura del sector de la restauració.Com que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no concreta explícitament què passa amb l'ús de les barres de bars i restaurants, hi ha hagut certa disparitat entre els negocis aquest matí. Alguns d'ells ja havien interpretat que no estava autoritzat l'ús de la barra perquè la normativa només fa referència a taules, però d'altres havien interpretat aquest buit com que no hi havia una prohibició concreta mentre es mantinguessin les mesures de seguretat. "No es poden utilitzar les barres. Sempre s'ha de consumir en taula", ha aclarit Sàmper, que ha recomanat marcar a terra la ubicació de les taules per garantir la distància de seguretat de mínim dos metres.El conseller també ha advertit aquells locals que estan instal·lant infraestructura per cobrir les terrasses i mitigar així el fred. Sàmper els ha emplaçat a "complir bé" la normativa i ha precisat que, en el cas que no hi hagi almenys dos laterals oberts, se li aplicaran les mateixes limitacions que els locals d'interior, és a dir: un màxim d'aforament del 30% i obligatorietat de bona ventilació.Sàmper també ha donat dades de mobilitat del passat cap de setmana, durant el confinament municipal. Ha explicat que l'increment de la mobilitat del dijous només va ser del 2,63% quan en altres setmanes havia estat de fins al 12,7%. "Aquella dinàmica d’avançar el cap de setmana per anar a segones residències abans del toc de queda de dijous ha baixat de forma notable", ha diagnosticat.

