Terrasses mig plenes i moltes incerteses en el primer matí de bars oberts al Vallès

Terrasses d'alguns bars a Sabadell el primer dia de la reobertura. Foto: Albert Hernández

Els bars reobren amb restriccions. Foto: Marta Casas

Terrasses buides al carrer Santa Maria de Sant Cugat. Foto: Sergi Baixas

Els principals carrers i places de les ciutats han tornat a tenir aquella vitalitat i soroll de taules i cadires de les terrasses dels bars, que tant s'havia trobat a faltar les últimes setmanes. La flexibilització de les restriccions, a partir d'aquest dilluns 23 de novembre, ha fet que molts bars i restaurants del Vallès Occidental hagin tornat a aixecar la persiana i atendre els clients a les taules. Alguns esperen rebre el gruix de clients a la tarda, però la majoria estan contents de tornar a posar les taules a la via pública.És el cas de la plaça Vella de Terrassa i els principals carrers del centre. Les últimes setmanes es repetia la imatge de gent prenent el cafè dempeus o asseguts als bancs del carrer. Avui, han estat molts els que han aprofitat per seure al sol d'un matí fred per esmorzar com ho havien fet sempre. Companys de feina i algunes persones grans han respectat el màxim de quatre persones per taula permès i la majoria han optat per fer-ho a l'exterior.Un exemple és el de tres joves que han trobat a faltar anar als bars. Un d'ells, el Joel, explica que els seus pares tenen un bar i que "les mesures i els taules de quatre beneficiaran el gremi". Però en el cas de la seva família han decidit de moment no obrir perquè no disposen de terrassa i no els surt a compte obrir amb el 30%, ja que el local és petit i només podrien atendre una taula. Això sí, seguiran apostant pel menjar per a emportar, una pràctica que "gràcies a la bona clientela, ens salva el negoci".L’obertura de bars i restaurants a Sabadell no ha estat precisament matinera, a l’Eix Macià i a la zona del centre, poques han estat les terrasses que han obert i ha estat amb el pas de les hores quan l’ambient i les cadires s’han omplert. Un dels encarregats del Aquí te espero, a l’Eix Macià, ha admès que “estem aguantant”, mentre rebia clients amb un somriure que ocupaven taules a l’interior i l’exterior.Tal com ha explicat, s’ha seguit al detall totes les mesures “i hem estat estona col·locant taules i definint distàncies”. A l’establiment hi treballen habitualment nou persones, però ara en són quatre, i la resta estan sota un ERTO que continuaran així i a l’espera de com evoluciona, tant les decisions que puguin prendre com la resposta de la clientela.A Rubí, la majoria dels bars també han reobert portes i plantat les terrasses. Distància entre taules i control de mascaretes i de l'aforament màxim a l'interior i a les taules de les terrasses, a més de desinfecció constant dels elements del mobiliari han estat les imatges amb què s'ha llevat la restauració aquest dilluns al matí.A la ciutat vallesana de Sant Cugat, la reobertura mantinal de la restauració ha estat tímida. Moltes persianes de bars de la ciutat continuen abaixades vora al migdia i les poques taules desplegades a peu de carrer, buides. En un local del carrer de l'Endevallada, el propietari lamenta el pobre dia de reobertura que està experimentant."La gent no s'acaba d'atrevir a seure's a l'interior del local", apunta mentre relata que els pocs clients que despatxa continuen demanant les comandes per emportar. "Està anant tot molt malament, tinc ganes de plegar", confessa dolgut darrere del taulell.La Vanesa, del restaurant La Cistelleria de Terrassa, té "moltes ganes", ha dit entusiasmada per poder tornar a servir a les taules. Durant aquestes setmanes han mantingut el negoci amb comandes per emportar però asseguren que estan molt contents de poder tornar a obrir al públic. "Ja tenim reserves per aquests dies, estem tenint una bona resposta", ha afegit la Vanesa, mentre coordina el menú. "La gent té ganes de sortir i prendre alguna cosa fora de casa".Per la seva banda, el Johan del Cafè Central de Terrassa, ha explicat que estan tenint molta feina. "Es nota que els bars fan falta". Les setmanes que han estat tancats assegura que tot i tenir gent que venia a buscar el cafè "però el consum no és el mateix".A Rubí, alguns bars han adaptat el seu horari a la desescalada, i obren des del matí o el dia que habitualment descansaven, com a mínim mentre durin les restriccions i el toc de queda, per tal de garantir la sostenibilitat dels negocis. Altres continuen amb l'horari habitual, però asseguren sentir-se "alleujats" per poder atendre els clients a l'interior o a les terrasses: tot i que han continuat servint menjars o begudes per emportar, el cop econòmic que suposa no poder obrir ha estat important, i esperen recuperar-lo progressivament a mesura que es vagin relaxant les restriccions.​Amb tot, els restauradors, no tenen clar quant de temps podran tenir obert o si en les pròximes setmanes tornaran a estar obligats a desmuntar les terrasses i tornar als menjars per emportar. La Vanesa de La Cistelleria expressa que es troben en un moment de "por i incertesa" perquè no saben què passarà però de moment "anirem a tope amb moltíssimes ganes".També ha comentat la incertesa el Johan de Terrassa. "No sabem què passarà i si podrem seguir oberts molts dies". "Estem una mica a l'expectativa de què pot passar", però la gent, de moment, explica que està respectant tant les distàncies com els màxims de quatre persones per taula.A la plaça d'Octavià, nucli urbà de Sant Cugat, els propietaris d'un cafè confien en què aquesta "última oportunitat" que els han donat duri el màxim de temps possible. "Ja no tenim més diners. Ho hem invertit tot pet mantenir el negoci i no ens podrem permetre tornar a tancar", relata mentre escombra entre les taules. Confia que la ciutadania respongui a la crida del sector i vinguin a consumir, però tem que la població no ho acabi de fer per por als contagis i l'inici del fred.El clam és comú. Les administracions públiques els han abandonat a la seva sort i les poques ajudes rebudes, si és que han arribat, són ínfimes i no serveixen ni per pagar ni un sol mes del lloguer. Desatesos, viuen amb la incertesa de si l'any vinent podran continuar servint.

