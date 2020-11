Junts demana ara «fugir de l'especulació» i treballar per fer possible les eleccions el 14-F

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha afirmat que l'"escenari central" amb el qual treballa la seva formació és que les eleccions catalanes siguin el 14 de febrer. Així ho detallat la dirigent en nom de l'executiva de la formació, després que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó , i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper , obrissin la porta en els darrers dies a posposar els comicis. Artadi ha demanat "fugir de l'especulació" i "treballar de manera efectiva i lleial entre tothom" per garantir que les eleccions de celebrin amb la màxima "normalitat".Per Junts, la decisió ha de partir del Govern, però s'ha de consensuar amb els grups parlamentaris. Artadi també ha considerat "oportú" que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, aporti reflexions sobre com cal afrontar la data dels comicis. Ribó ha exposat aquest dilluns, en una roda de premsa al Parlament, que cal crear una comissió independent per analitzar si cal posposar les eleccions del 14 de febrer arran de la pandèmia. El Síndic ha demanat que un equip format per experts sanitaris i en dret electoral plantegi, abans del 15 de gener, si hi ha garanties suficients per celebrar els comicis o si és millor ajornar-los.Ribó també ha proposat promulgar d'urgència una llei electoral parcial al Parlament per poder votar en dos dies consecutius. Ara mateix, Catalunya té el procés electoral subjecte a la llei electoral espanyola (LOREG). "Si es volgués tirar endavant una nova llei, caldria un consens amplíssim o unanimitat", ha reblat Artadi, conscient que aquest acord ampli és complicat. Per això, ha insistit en la necessitat de preparar bé els comicis amb les eines que són a l'abast de la Generalitat.En la roda de premsa d'aquest dilluns, la portaveu de Junts i regidora l'Ajuntament de Barcelona ha acusat l'alcaldessa de la capital, Ada Colau, d'atiar la polèmica amb la llengua per "tapar" l'incident del sensesostre ferit de gravetat pels trets de la Guàrdia Urbana al passeig de Sant Joan . "Exigim a l'alcaldessa Colau que deixi de banda de polèmiques que només fan que perjudicar la llengua i són impròpies de l'alcaldessa de la capital del país", ha afirmat Artadi. Junts demana a Colau que "reti comptes sobre la investigació i depuri responsabilitats".El PDECat ha fixat posició aquest dilluns sobre el debat en relació a una eventual alteració del calendari electoral. El portaveu de la formació, Marc Solsona, ha afirmat que seria "un error" endarrerir els comicis. "No seria recomanable que en una situació com l'actual es posposessin [les eleccions]", ha afegit Solsona, que ha demanat al Govern que sigui "seriós" i no especuli. En el cas que la pandèmia fes necessari aplicar modificacions, el PDECat proposa triar la data "amb temps i forma".

