La primera vacuna en arribar serà la de Pfizer i la subministrarà l'atenció primària

La primera vacuna que arribarà a Catalunya a principis de l'any que ve seran 350.000 dosis de la que està elaborant l'americana Pfizer. L'objectiu és que a mitjans de març hi hagi 175.000 persones vacunades -s'aplica en dues dosis- i que el subministrament pivoti majoritàriament en l'atenció primària. Així ho ha confirmat aquest dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha especificat que fa setmanes que un grup intern del departament treballa en determinar l'estratègia de vacunació en coordinació amb el Ministeri de Sanitat.Vergés ha concretat que s'han adquirit deu milions de xeringues per subministrar la vacuna i ha apuntat que es començarà a aplicar un cop hagi acabat la campanya de la vacunació de la grip. "Farem servir l'atenció primària com a estratègia principal de vacunació", ha concretat, tot i que ha admès que es poden desplegar altres tipus de reforços.El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha explicat que s'està acabant d'avaluar quins col·lectius tindran prioritat en l'estratègia de vacunació. Ha avançat que primer es buscarà protegir les persones més vulnerables per qüestions d'edat o patologies prèvies, i que també es prioritzaran els treballadors essencials com el personal sanitari, les persones exposades a una elevada transmissió comunitària o les persones de determinats col·lectius o zones per controlar possibles brots.Vergés ha fet una crida a la prudència i a "no abaixar la guàrdia" en el primer dia de reobertura dels sectors que van ser forçats a tancar fa set setmanes. Ha subratllat que el pla ha de ser progressiu i que, per tant, no toca ara entrar a valorar si es pot accelerar el ritme de reobertura o, per exemple, canviar criteris i fer excepcions en el confinament municipal de cap de setmana per a al sector de la cultura, com havia apuntat la consellera Àngels Ponsa fa una setmana.La consellera ha argumentat que el pla de reobertura s'apuntalarà amb l'estratègia de "sortir al carrer a perseguir el virus" amb els cribratges massius anunciats i, a partir de principis del 2021, amb la vacunació anunciada. Amb tot, ha emplaçat la ciutadania a mantenir una actitud de "responsabilitat" per evitar un empitjorament i, per tant, un retrocés en les restriccions. "Continua existint un risc important", ha advertit Mendioroz.

