El fiscal Zaragoza s'oposa a la reforma del delicte de sedició

El fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza ha reclamat una reforma de l'euroordre arran del cas de l'expresident Carles Puigdemont. "No pot ser que un estat es converteixi en un refugi d'impunitat per aquells que pretenguin alterar la integritat territorial", ha dit aquest dilluns, en referència a la situació del líder de Junts i els exconsellers. Zaragoza ha reiterat que està en contra de reformar els delictes de sedició i rebel·lió i ha defensat incorporar-ne d'altres per garantir la protecció del marc constitucional.En una conferència sobre el delicte sedició i rebel·lió organitzada pel grup de Ciutadans a l'Eurocambra, Zaragoza ha assegurat que "els fets que van passar a Catalunya" el 2017 "són punibles en tots els estats de la Unió Europea", però ha admès que "la disparitat" de criteris per examinar una euroordre ha suposat "un obstacle" per extradir Puigdemont i els altres exconsellers a Bèlgica. "El sistema un cop més ens ha fallat", ha lamentat el fiscal del judici pel referèndum de l'1-O.El fiscal ha defensat que a Espanya no es "criminalitza la dissidència política", però que no es pot "imposar un projecte de forma coercitiva". Per això, Zaragoza veu com "un despropòsit jurídic i polític" considerar els condemnats per l'1-O com a "presos polítics". El debat també ha comptat amb la participació del fiscal francès François Molins i la secretària general de la Fundació Hay Derecho, Elisa de la Nuez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor