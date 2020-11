Els ports del futur també seran intel·ligents

L'estreta relació entre ports, ciutats i sostenibilitat

Les lliçons de la pandèmia

Un congrés del futur?

5G i intel·ligència artificial: el futur smart ja és aquí

A la prèvia de l'Smart Ports es va presentar el projecte 5G Maritime, una prova pilot de geolocalització que utilitza una pionera solució tecnològica, que combina intel·ligència artificial, cloud computing, 5G i edge computing. La solució permet validar la localització dels vaixells en temps real i amb gran precisió, obtenint dades d’imatges que complementen la informació dels actuals sistemes de geolocalització del port (sistema de geoposició AIS i radar).



Al Port de Barcelona atraquen vora 9.000 vaixells per any. Es tracta d’embarcacions de molt diferents característiques i mides, arribant fins i tot als 400 metres d’eslora (aproximadament el doble de la longitud d’un camp de futbol). Comptar amb informació molt precisa i en temps real sobre els seus moviments i geolocalització és fonamental no només per a optimitzar l’espai d’atracada del port, sinó també per a oferir la màxima seguretat als vaixells i als serveis portuaris a l’hora de realitzar moviments.



Es tracta d’un projecte emmarcat en la iniciativa 5G Barcelona i impulsat pel Port de Barcelona, IBM, Vodafone, Huawei, Mobile World Capital Barcelona i Fundació i2CAT, amb el suport del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya en el marc de l'Estratègia 5G de Catalunya.

El Port de Barcelona ja aplica moltes de les aplicacions i sistemes que el converteixen en smart, com per exemple els sistemes d’informació geogràfica amb valor afegit. Són programes basats en la geolocalització que ajuden a accelerar els processos i canviar la dinàmica del port: des del monitoratge detallat de l'estat de la càrrega fins a l'opció de supervisar els vehicles, permetent que certes tasques s'automatitzin. Finalment, també seran claus els sistemes de gestió del trànsit per tal de mitigar l'impacte del transport intermodal a l'entorn dels ports i reduir la congestió derivada de la distribució dels contenidors que arriben o surten de la infraestructura.La primera edició de l'Smart Ports es va celebrar el 2019 coincidint amb l' Smart City Expo World Congress , esdeveniment que any rere any situa Barcelona com a referència mundial en el sector de les ciutats intel·ligents. Enguany, malgrat la pandèmia, ambdós esdeveniments –ara en format virtual- van tornar a coincidir.Precisament, al llarg del congrés es van abordar les potencialitats i la relació entre ports i ciutats intel·ligents. "No es pot entendre la història del desenvolupament de les ciutats sense el desenvolupaments dels ports. I això també s'aplica en el desenvolupament sostenible i en l'aplicació de les solucions smart", va deixar clar Santiago Garcia-Milà, subdirector executiu del Port de Barcelona i president de l'Associació Internacional de Ports (IAPH)."Una ciutat intel·ligent necessita un port intel·ligent, i un port intel·ligent necessita una ciutat intel·ligent", va insistir Garcia-Milà que va oferir una visió optimista, malgrat els desafiaments vinculats a la pandèmia, la digitalització i el canvi climàtic. "Hem de treballar, conjuntament amb la ciutat, per afrontar aquests reptes i contribuir a la prosperitat dels nostres veïns", va concloure.Gene Seroka, director executiu del Port de Los Angeles, també va emfatitzar la importància de la integració de les infraestructures portuàries a la ciutat, mentre que Jens Meier, president de l'Autoritat Portuària d'Hamburg, va destacar que el futur, a banda de digitalització, passa per l'eficiència i la sostenibilitat. "Estem treballant molt intensament per reduir les nostres emissions", va destacar en aquest àmbit el subdirector del port de Barcelona. No en va, la infraestructura de la capital catalana treballa a partir de projectes com l'electrificació dels molls per rebaixar fins al 50% de les emissions l'any 2030 i aconseguir la neutralitat de carboni el 2050, en línia amb els objectius de la Unió Europea i les Nacions Unides.L'impacte de la pandèmia ha estat molt present al llarg dels dos dies de l'Smart Ports 2020. A banda del format virtual, han estat constants les referències a les lliçons que s'han après durant aquests mesos.Jordi Torrent, director d'estratègia del Port de Barcelona, va destacar per exemple que la crisi de la Covid-19 ha demostrat que les cadenes globals de proveïment són molt fiables. "Ha estat un any absolutament diferent, hem estat oberts cada dia", va explicar en el mateix sentit Gene Seroka, màxim responsable del port de Los Angeles. I és que, malgrat que ara és una pantalla passada, no fa tants mesos hi havia un cert temor social –que es va demostrar infundat- al desabastiment.Una altra de les lliçons de la Covid és el paper d'Àsia: "Estan molt millor preparats per les disrupcions globals", va assegurar Torrent. "Si encara hi havia cap dubte: la digitalització és un procés imparable", va afegir posant com a exemple l'esclat definitiu del comerç electrònic. També es va demostrar, segons el director d'estratègia de la infraestructura barcelonina, que "els ports són un actor essencial per a la prosperitat de la comunitat". Una situació que, de cara a possibles escenaris futurs semblants, s'ha de respondre amb "més mesures de seguretat i d'higiene així com una major digitalització", segons Gene Seroka.Torrent també va subratllar la importància d’una estratègia lligada a la sostenibilitat, en l’àmbit social, econòmic i ambiental. En el cas del Port de Barcelona passa pel Pla Estratègic 2021-2025 que es presentarà en les properes setmanes. "Un dels pilars serà treballar per ajudar a desenvolupar projectes de la mà de la innovació i les noves tecnologies per fer més competitiu el sector de la logística" així com "sumar esforços per a la descarbonització del transport marítim", va destacar.L'Smart Ports 2020 es va celebrar en plena segona onada de la pandèmia a Europa. En aquest sentit, el format 100% virtual no només va permetre salvar-ne la celebració sinó que es va demostrar una fórmula d'èxit gràcies a una realització televisiva molt dinàmica i de gran qualitat. La resposta dels assistents va ser molt bona: un total de gairebé 6.000 participants i fins a 700 connectats simultanis d'arreu del món. Les ponències, per cert,El networking habitual dels congressos a l'hora de la pausa-cafè, en aquest cas es va traslladar al xat. Missatges de salutació de ports dels cinc continents s'intercalaven amb comentaris sobre les ponències i amb l'enviament virtual d'adreces de Linkedin.Seran així els congressos del futur? Diversos experts ja parlen de models mixtos: on es pugui combinar el tracte directe de la presencialitat amb la comoditat i la facilitat de connectar amb ponents i congressistes d'arreu del món que aporta la virtualitat. Sigui com sigui, la presidenta Mercè Conesa va enviar un missatge a tots els participants: "Esperem trobar-nos físicament l'any vinent a Barcelona".