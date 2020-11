La xarxa bull amb el cas d'Elena Cañizares, una infermera amb Covid a qui les seves companyes volen expulsar del pis

Y entonces llegó Elena Cañizares y unió España en contra de Rocio Piso, Ángela compañera y Lucía compañera. pic.twitter.com/mzfD58PON3 — Alba♥ (@albabeeer) November 23, 2020



ELENA CAÑIZARES ELIGIENDO OUTFIT PARA IR A CALENTARSE UN TAPER DE ARMONDIGA pic.twitter.com/9gXgrCZHdB — MALACARA (@malacarasev) November 22, 2020



Las compañeras de piso de Elena Cañizares. pic.twitter.com/rurwMuhdc4 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 23, 2020



Elena Cañizares yendo al baño. pic.twitter.com/qiOjZIPP1S — 8 (@ragnarokofsouth) November 22, 2020

Elena Cañizares és una infermera que ha revolucionat les xarxes socials després d'haver donat positiu per coronavirus. La jove comparteix pis amb tres companyes més que, en conèixer el seu contagi, la volen fer marxar per no conviure amb ella durant la malaltia.L'alternativa que li proposaven les companyes era la de marxar a casa seva al poble, però ella s'hi nega per evitar propagar el virus i posar en risc la seva família, ja que assegura que els seus pares tenen uns 60 anys i algunes patologies.Cañizares va mostrar les converses amb les seves companyes "Rocio Piso, Ángela compañera i Lucía compañera", que la titllaven d'"egoista" per voler-se quedar al pis: "No estarem tranquil·les vivint amb un positiu a casa, no tenim per què aguantar-ho", li diuen en alguns àudios.La infermera argumenta que ella es quedarà aïllada a l'habitació i només sortirà amb doble mascareta per anar al lavabo o escalfar-se el menjar -ja que no li volen portar a l'habitació-, i sempre desinfectant tot el que toqui. Però les companyes, que a més han de fer quarantena a l'espera dels seus resultats, es mostren inflexibles: "Tenim gimnàs i universitat i tu no hi penses, només penses en tu", li diuen.Després de difondre les converses a Twitter i fer-se virals, superant el milió de visualitzacions, Elena Cañizares ha decidit esborrar-les després que una companya del pis l'hagi amenaçat amb denunciar-la.A banda d'una indignació brutal, la xarxa s'ha omplert de milers de mems sobre el cas, en els quals els usuaris es burlen de les seves companyes de pis i mostren el seu suport amb la infermera.

