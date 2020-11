La família d'Helena Jubany, quatre mesos després de la reobertura del cas: «No s'ha fet res»

La família de l'Helena Jubany, la veïna de Mataró assassinada a Sabadell el desembre de 2001, ha denunciat aquest dilluns, davant els jutjats de la ciutat, que després de quatre mesos de la reobertura del cas "no s'ha fet res". El germà de la víctima, Joan Jubany, ha criticat el poc interés per investigar-ho el crim, que va recuperar presència mediàtica arran de l'emissió del programa Crims de TV3. En aquest sentit, Jubany ha assenyalat que la policia espanyola ha estat la designada pel jutge com a policia judicial, però ha assegurat que han mostrat "una actitud gens proactiva" i que després de reunir-se amb ells ha dit "que es limitarien a fer les indicacions concretes del jutge".Per això l'advocat de la família, Benet Salellas, ha suggerit que "si no tenen capacitat" o "els recursos" que ho agafi un altre cos "que tingui ganes d'investigar", com ara els Mossos d'Esquadra. Salellas ha assegurat que "ha passat més vegades" i ha afegit que "ens hem de deslliurar d'apriorismes i prejudicis" i ha insistit que "la policia que ho vulgui investigar" sigui l'encarregada de dirigir les inspeccions.El lletrat ha recordat que es tracta d'un delicte d'assassinat i és l'únic al jutjat civil on es troba el cas, després de la reobertura, per això hauria de tenir "màxima prioritat". Ha advertit que el desembre de 2021 "s'haurien d'imputar" les persones sospitoses, tant el principal acusat com d'altres responsables. Si no, el cas quedarà arxivat.Salellas ha explicat que el 4 de novembre es va fixar la presa de declaracions de testimonis, aportats per la defensa, com per exemple, veïns de l'immoble on van trobar el cos de l'Helena, que "asseguraven que Santi Laiglesa [principal sospitós, segons sosté la família] vivia a l'edifici". L'advocat ha afirmat que la cita es va ajornar "per problemes informàtics" i no s'ha fixat una nova data. Per això, ha tornat a reclamar "més recursos" que és "molt greu" aquesta demora.Helena Jubany va morir assassinada fa quasi vint anys a Sabadell. El cas es va tancar sense descobrir qui la va matar i per quin motiu. La fase d'instrucció va estar plena d'errors. Durant la investigació, una de les principals sospitoses, Montserrat Careta, es va suïcidar a la presó. La seva parella, Santiago Laiglesia, també sospitós, no ha estat mai detingut i continua en llibertat sense cap càrrec, com tota la resta de persones relacionades amb la víctima. "El jutge va protegir Laiglesia", deia Joan Jubany en una entrevista a NacióDigital.Aquest mes d'abril, en plena crisi del coronavirus, TV3 emet el capítol de Crims sobre aquest cas , que es torna a posar d'actualitat amb molt bones dades d'audiència. Des d'aleshores, la família Jubany ha intensificat la pressió per reobrir el cas abans que prescriguin els fets. Aquesta setmana, el jutjat de Sabadell ho ha acceptat. Amb les noves proves aportades, els familiars tenen l'esperança de poder saber qui i per què va matar l'Helena aquell 2 de desembre de 2001.

