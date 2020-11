Oriol Mitjà es planta: «Soc d'esquerres i no aniré a cap llista electoral»

Soc d’esquerres i no aniré en cap llista electoral.



Defenc el dret a la salut i la transparència informativa al nostre país, igual que he fet a l’Àfrica i a Papua durant molts anys.



No ataco a un partit polític sino que critico la gestió de la COVID-19.https://t.co/CYQdAyjszQ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 23, 2020

Crec que tinc el deure d'informar sobre la mala gestió, la desídia i l'obstruccionisme davant les propostes anti-COVID. Alguns polítics no estan a l'alçada i ho hem pagat els ciutadans.



Poso aquesta reivindicació per davant del meu propi prestigi professional com a científic. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 23, 2020

L'epidemiòleg Oriol Mitjà respon amb duresa les acusacions d'atacar determinats partits per les seves crítiques sobre la gestió de la Covid al Govern, especialment després que la setmana passada esclatés contra el vicepresident Aragonès . "Soc d'esquerres i no aniré a cap llista electoral", ha dit al seu perfil de Twitter en resposta a una altra piulada en què li preguntaven quant trigaria a tancar les llistes d'algun partit català.Mitjà s'ha posicionat clarament deixant clar que "no ataca cap partit polític" sinó que critica la gestió de la Covid-19. "Crec que tinc el deure d'informar sobre la mala gestió, la desídia i l'obstruccionisme davant les propostes anti-Covid", explica l'investigador que no s'ha estat de tornar a dir que "alguns polítics no estan a l'alçada".Així mateix, assegura que posa la reivindicació "per davant" del seu "propi prestigi professional com a científic".

