La restauració rep la reobertura de bars amb «il·lusió»

La incertesa que ha deixat la Covid-19 s'ha plasmat avui als carrers de Barcelona amb l'inici de la segona desescalada a Catalunya. Carrers farcits de gent i d'altres totalment buits; terrasses plenes, bars amb cua per demanar i d'altres a mig obrir, fent els preparatius o directament tancats amb les taules i les cadires encara recollides.La reobertura del sector de la restauració era un dels afers més esperats, no només pels treballadors i propietaris de bars i restaurants, sinó també per part de la població que reclamaven el retorn de "la vida social" dins d'aquesta nova normalitat, segons han afirmat alguns consumidors, ja que és "necessària". A més, amb la pandèmia "ens hem adonat de moltes coses", comentaven, com la importància d'alguns sectors que mai havien tingut aquest reconeixement.Marcel Cortadellas, propietari del bar Núria a Plaça Catalunya, explica que han reobert "amb moltes ganes i il·lusió" i esperen que a partir d'aquí puguin anar sortint d'aquesta "situació tan complicada" a poc a poc. Tot i això, només tenen el bar obert, perquè "encara que hi pugui haver bastant afluència de gent de Barcelona, no és suficient", pel qual han decidit continuar amb el restaurant tancat."L'empresa gran té més diners, però també té més despeses. L'empresa petita té menys despeses, però també té menys diners", comenta Toni Rodrigo, treballador del Zurich, que expressa el patiment que hi ha hagut per part de tots els tipus de locals durant aquestes setmanes. La situació ha estat "surrealista", afirma, "hem tancat nosaltres quan hi havia molts altres focus d'infecció a la vida quotidiana".D'una banda, alguns propietaris creuen que la pressió que hi ha hagut per part del sector de la restauració ha col·laborat a l'hora de prendre les decisions, com l'ampliació de l'horari d'obertura. En canvi, altres propietaris han considerat que simplement "han seguit les pautes marcades" i no els "han fet cas", tal com ha comentat Montse Bolet, cambrera del bar Estudiantil a plaça Universitat.Malgrat l'optimisme que es pretén mantenir, la situació actual està plena de dubtes i de confusions. Els propietaris esperen no haver de tornar a tancar, tot i que prefereixen "no pensar-hi", segons comenta Marcel Cortadellas, perquè la situació pot tornar a canviar inesperadament. De moment, se centren en el dia a dia per intentar recuperar-se econòmicament, tot i que "és probable que ni amb la vacuna es torni a recuperar la dinàmica", conclou Toni Rodrigo.

