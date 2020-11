Els quatre grans avantatges de la vacuna d'Oxford

Altres notícies que et poden interessar

Després dels anuncis de les vacunes contra la Covid de Moderna i Pfizer amb una efectivitat superior al 90%, la Universitat d'Oxford ha indicat que la seva, desenvolupada conjuntament amb la farmacèutica AstraZeneca, té un 70% d'efectivitat , tal com desprenen els resultats d'un estudi realitzat a gran escala i que ja se situa en la fase tres.En un comunicat, la universitat assegura que "ofereix un alt nivell de protecció" davant del virus. En aquest sentit, el catedràtic d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra ha explicat a Rac1 que l'eficàcia de la vacuna contra la grip "no acostuma a passar del 40 o el 50%".Més enllà de l'eficàcia, Prieto-Alhambra ha destacat que el seu vaccí té quatre grans avantatges respecte a la resta. En primer lloc, ja n'hi ha gairebé 2.000 milions de dosis fabricades -s'estan produint des de l'abril-.A més, el preu de venda és "molt més barat que la resta" -cada dosi val entre quatre i cinc euros-, i es pot conservar en una nevera "normal", a diferència de la de Pfizer, que s'ha de mantenir a uns -70 graus. Per acabar, el doctor ha explicat que "ja s'ha provat en gent gran", el primer col·lectiu que ha de rebre la vacuna.Al comunicat fet per la Universitat d'Oxford, també expliquen que l'aplicació de dues dosis pot arribar a tenir una eficàcia del 90%, fet que suposaria "apropar-nos un pas més pel subministrament amb un cost baix per tot el món".Per assolir aquest percentatge de protecció, expliquen que el primer cop que s'aplica la vacuna s'ha de donar mitja dosi i després una dosi completa. En canvi, si s'administren dues dosis completes amb un mes de diferència, s'assoleix un 62%. El 70% anunciat vindria de l'anàlisi combinada entre aquests dos règims.

