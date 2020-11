El líder ultra d'Espanya 2.000 es querella contra la pel·lícula sobre Guillem Agulló

El dirigent del partit d'extrema dreta Espanya 2000 i advocat José Luis Roberto s'ha querella contra el documental La mort de Guillem , que recrea l'assassinat de Guillem Agulló, perquè l'apunta directament com a "possible autor intel·lectual" del crim. Segons explica Público, el litigi s'ha presentat davant dels jutjats de València acusant la pel·lícula de delicte d'odi.Els destinataris de la querella són el director de la pel·lícula, Carlos Marqués-Marcet, els guionistes Roger Danès i Alfred Pérez Fargas, així com els productors de la pel·lícula i empreses públiques i privades, entre elles la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -TV3-, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació - Á Punt-, Batabat Produccions, Sucia Fils, Lastor Media i l'Institut Valencià de Cultura.Aquest mateix cap de setmana La mort de Guillem ha triomfat a la tercera edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià , organitzats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual. El film ha obtingut el premi a millor llargmetratge i dos guardons més: un per a Glòria March, com a millor actriu protagonista; i l’altre per a Alfred Pérez-Fargas i Roger Danès pel millor guió.La mort de Guillem és un film documental que es va estrenar al Festival de Cine de Màlaga. Dirigida pel barceloní Carlos Marqués-Marcet, la pel·lícula reprodueix l'assassinat d'Agulló a mans de Pedro Cuevas, l'autor confés de l'homicidi, fa 27 anys i el judici posterior celebrat el 1995, així com les conseqüències socials i familiars que va comportar. La mort de Guillem forma part del projecte La lluita continua, que també inclou el llibre Guillem de Núria Cadenes.

