Barcelona ja ha atorgat més de 16.000 ajudes a autònoms

L'Ajuntament de Barcelona ja ha atorgat 16.267 ajudes per a treballadors autònoms i n'ha pagat el 98% d'una línia d'ajuts dotada amb cinc milions d'euros. És una de les dades del balanç del pla contra els efectes econòmics de la Covid-19 que ha fet públiques aquest dilluns l'Ajuntament.La regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, ha aprofitat per reivindicar les ajudes als autònoms donades per l'Ajuntament, en contraposició a les de la Generalitat. "És evident que ho he fet més ràpid i millor", ha dit en roda de premsa. Ballarín, a més, ha qualificat d'"espectacle poc edificant" el col·lapsa dels ajuts del Govern als treballadors autònoms.Dels 30 milions totals que l'Ajuntament destina a combatre les conseqüències econòmiques de la Covid-19 el 74% s'han fet servir fins ara per ajudes directes i subvencions. El 7,7% s'ha destinat a projectes estratègics i el 6% a millores en l'àmbit digital d'empreses, comerços i mercats.L'Ajuntament aplica el pla a través del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) amb l'objectiu d'implicar totes les àrees del consistori. En total s'han tirat endavant 60 mesures en quatre fases diferents, que van des del pla de xoc inicial a l'aprovació de noves normatives econòmiques a la ciutat.Pel que fa al teixit comercial, l'Ajuntament ja ha repartit 650.000 euros a través del programa de microcrèdits B-Crèdits, que té 12 milions de pressupost. La iniciativa Impulsem el que fas, destinada a empreses que fomentin l'ocupació als barris ha subvencionat 127 projectes, 56 més que l'any passat. L'import distribuït per ara és de 2,7 milions, superant en un milió la registrada el 2019.Pel que fa a les ajudes al lloguer d'empreses, s'han presentat 379 sol·licituds i s'han entregat 289.000 euros, mentre que s'han atorgat 131 subvencions a projectes de l'economia social i solidària.

