El Bar Estudiantil, a la plaça Universitat de Barcelona, té la barra oberta avui. En canvi, el bar Núria, de plaça Catalunya, com el Zurich, la té inhabilitada. En el primer dia de reobertura de la restauració , alguns propietaris de locals han tingut dubtes sobre si està permès o no que els clients consumeixin a la barra si es garanteix la distància de seguretat de dos metres. El motiu? "El DOGC no ho especifica", argumenten.La normativa publicada oficialment dissabte estableix que els interiors dels locals només poden estar ocupats a un màxim del 30% de l'aforament, amb una bona ventilació i amb una "distància mínima de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules". També que aquestes han de ser de màxim quatre persones, a no ser que es tracti d'un grup bombolla. Per tant, el DOGC parla específicament de taules però no concreta què passa amb les barres. En les restriccions dels anteriors mesos sí que van ser explícitament inutilitzades.Davant d'aquesta inconcreció, hi ha bars que han tingut dubtes. Alguns donen per fet que, si el DOGC parla només de taules vol dir que les barres no es poden utilitzar. De fet, alguns locals asseguren que han rebut instruccions del gremi en les quals així s'especifica. D'altres interpreten que no hi ha prohibició si no se'n fa menció explícita i esperen que, en tot cas, siguin les autoritats governamentals les que acabin de determinar-ho.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha aclarit aquest dilluns que no es pot consumir a les barres dels bars i ha advertit que no es poden cobrir totalment les terrasses o, en cas contrari, se'ls aplicarà les mateixes restriccions als interiors dels locals. Així ho ha avisat en roda de premsa aquest dilluns, durant el primer dia de reobertura del sector de la restauració."No es poden utilitzar les barres. Sempre s'ha de consumir en taula", ha aclarit Sàmper, que ha recomanat marcar a terra la ubicació de les taules per garantir la distància de seguretat de mínim dos metres.El conseller també ha advertit aquells locals que estan instal·lant infraestructura per cobrir les terrasses i mitigar així el fred. Sàmper els ha emplaçat a "complir bé" la normativa i ha precisat que, en el cas que no hi hagi almenys dos laterals oberts, se li aplicaran les mateixes limitacions que els locals d'interior, és a dir: un màxim d'aforament del 30% i obligatorietat de bona ventilació.

