CaixaBank estén L'Arbre dels Somnis a totes les seves oficines per dur regals a 25.000 nens

Ja fa quatre anys que CaixaBank va engegar la iniciativa L'Arbre dels Somnis, que porta regals a nens i nenes en situació d'exclusió social. Aquest any, però, la crisi pandèmica ha caigut de ple sobre els col·lectius més fràgils i ha posat en situació de fragilitat sectors socials que fins ara no hi eren. Per això, aquesta quarta edició de L'Arbre dels Somnis serà diferent i arribarà a les 4.000 oficines de la xarxa de l'entitatCaixaBank. Això suposa ampliar l'abast a gairebé 2.000 poblacions de tot l'estat espanyol per aconseguir que 25.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat puguin tenir aquest Nadal el regal que desitgen.De fet, les darreres dades sobre la situació de la pobresa infantil són alarmants. Save the Children va fer públiques darrerament unes dades molt preocupants. Segons l'entitat, la pobresa infantil arribaria a Catalunya gairebé al 35% a causa dels efectes de la pandèmia . L'organització solidària ha reclamat que la renda garantida es reformuli en una ajuda per fill a càrrec.L'entitat financera, presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar, organitza cada any L'Arbre dels Somnis en col·laboració amb el programa CaixaProInfància de la Fundació la Caixa, el programa de voluntariat de CaixaBank i més de 400 entitats socials de totes les comunitats.Es preveu que l'edició 2020, la quarta en la història de la iniciativa, mobilitzarà milers de persones, entre entitats col·laboradores, treballadors socials, voluntaris, empleats i clients de l'entitat financera. Entre les organitzacions col·laboradores, hi ha Creu Roja, Càritas, Secretariat Gitano o Save the Children, així com els serveis socials de nombrosos municipis i petites entitats d'àmbit local, moltes d'elles adherides al programa CaixaProinfància de la Fundació la Caixa.Els nens beneficiaris de la iniciativa han escrit una carta demanant els regals que els agradaria rebre. Totes aquestes cartes s'han distribuït per tota la xarxa de CaixaBank. Clients i empleats poden sol·licitar una de les cartes i contribuir a fer realitat el desig expressat pel petit. Un cop el paquet estigui preparat, s’haurà de lliurar en la mateixa oficina on es va rebre la carta, amb una etiquea identificativa que facilita l'organització per garantir la traçabilitat i correcte lliurament.El termini per a la recepció dels regals finalitzarà l'11 de desembre. Per multiplicar l'abast, la iniciativa, que fins ara se celebrava només en una part de les oficines retail de CaixaBank, s'amplia a tota a la xarxa de banca de particulars, així com a 40 centres d'empreses i als de serveis corporatius de l'entitat.Gràcies a això, L'Arbre dels Somnis aconseguirà el 2020 la més gran extensió de la seva història en el territori espanyol. Cal recordar que CaixaBank compta amb la xarxa comercial més gran del sector financer a Espanya, amb presència en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants i el 94% de les de més de 5.000. Alhora, es farà una àmplia campanya en xarxes socials, que es podrà seguir amb l'hashtag #ArbredelsSomnis.Fruit de la col·laboració entre la Fundació la Caixa i CaixaBank, cada any més de 10.000 projectes reben prop de 45 milions d'euros de la fundació bancària a favor de més de 8.000 entitats socials de tot el país. Des de l'inici de la crisi de la Covid-19, la fundació ha destinat, a través de CaixaBank, 9,6 milions d'euros a 1.700 projectes relacionats amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

