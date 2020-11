La vacuna d'Oxford contra la Covid aconsegueix un 70% d'efectivitat

Altres notícies que et poden interessar

La Universitat d'Oxford ha anunciat que la vacuna contra la Covid que desenvolupa conjuntament amb la farmacèutica AstraZeneca té un 70% d'efectivitat, segons els resultats d'un estudi realitzat a gran escala i que ja se situa en la fase tres. Al comunicat asseguren que "ofereix un alt nivell de protecció" davant del virus."Els resultats mostren que tenim una vacuna efectiva que salvarà moltes vides", explica el professor Andrew Pollard, director del grup de recerca de la vacuna d'Oxford. L'anunci és agredolç, tot i mostrar un avenç en la investigació d'aquesta vacuna, es queda lluny de l'efectivitat anunciada per la nord-americana Pfizer, que se situa per sobre del 90% Al comunicat fet per la Universitat d'Oxford, també expliquen que l'aplicació de dues dosis pot arribar a tenir una eficàcia del 90%, fet suposaria "apropar-nos un pas més pel subministrament (del vaccí) amb un cost baix per tot el món". Per assolir aquest percentatge de protecció, expliquen que el primer cop que s'aplica la vacuna s'ha de donar mitja dosi i després una dosi completa. En canvi, si s'administren dues dosis completes amb un mes de diferència, s'assoleix un 62%. El 70% anunciat vindria de l'anàlisi combinada entre aquests dos règims.Els investigadors esperen acumular casos addicionals perquè les futures anàlisis puguin determinar la duració de la protecció. Durant el desenvolupament de la vacuna, expliquen, no s'han trobat elements greus que comprometin la seguretat.La farmacèutica AstraZeneca, amb el suport de la Universitat d'Oxford, enviarà els resultats de la investigació emmarcada en la fase tres a tots els organismes reguladors del món, inclosos el Regne Unit, Europa i Brasil. L'objectiu és que puguin revisar les dades i que contribueixin a l'aprovació de la vacuna, quan sigui adient.L'anàlisi inclou dades dels assaigs en fase II i III al Regne Unit i en fase III al Brasil. En total, més de 23.000 participants avaluats seguint dues dosis d'un règim de mitja dosi/dosi completa o un règim de dues dosis completes d'AZD1222 o un comparador, una vacuna conjugada meningocòccica anomenada MenACWY o solució salina.La companyia ha assegurat que progressa "ràpidament" en la fabricació amb una capacitat de fins a 3.000 milions de dosis per al 2021 de forma contínua, pendent d'aprovació reguladora. La vacuna es pot emmagatzemar, transportar i manipular en condicions normals de refrigeració, entre 2 i 8 graus, durant com a mínim sis mesos i administrar-se en entorns d'atenció mèdica ja existents.De la vacuna d'Oxford, Espanya va anunciar que n'havia comprat uns 3,5 milions i que es preveu que arribin a l'Estat el mes de desembre , si el fàrmac supera tots els filtres necessaris. El contracte al que es va arribar a l'octubre, contempla més de 31 milions i migde dosis fins al juny del 2021.La notícia de l'efectivitat de la vacuna d'Oxford arriba just després que Sánchez anunciés una estratègia de vacunació única per tot l'Estat . El pla, segons va explicar el president espanyol, abraçarà totes les comunitats autònomes i garantirà la vacunació "d'un alt percentatge de la població" en els primers sis mesos del 2021.

