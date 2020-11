Un espanyol hauria causat el confinament de l'estat d'Austràlia Meridional per una mentida

La policia australiana ha informat que està estudiant la possible deportació a Espanya d'un ciutadà espanyol que va mentir sobre les seves dues feines, en un hotel i en una pizzeria, i que hauria estat responsable d'un brot de coronavirus que ha obligat a confinar l'estat d'Austràlia Meridional.

El comissari de Policia Grant Stevens ha indicat que la investigació sobre la Pizzeria Bar Woodville (a la localitat del mateix nom, al sud d'Austràlia), està encara en la seva fase inicial, però el "principal sospitós" és un home de 36 anys i de nacionalitat espanyola que es troba al país amb un visat de finalització recent d'estudis que expira a mitjan desembre.

"Si aquesta persona hagués estat més sincera amb nosaltres no hauríem hagut d'ordenar un confinament de sis dies", ha argumentat el responsable de la policia. "Aquest fet ens va forçar a endurir des de dimarts el nivell de les restriccions", ha afegit.

Quan li han preguntat per la possible deportació de l'home quan caduqui el seu visat, Stevens ha explicat que "el que passi en relació amb la seva situació com a individu a Austràlia dependrà del resultat de la nostra investigació". "Volem parlar amb dues persones més que creiem que poden ajudar-nos en la investigació", ha apuntat Stevens en declaracions que ha recollit el diari The Australian. Un total de 20 detectius treballen en el cas.

Prèviament, el ministre principal de l'estat d'Austràlia Meridional, Steven Marshall, havia subratllat que mentir durant una pandèmia global "és una cosa molt, molt greu". "Hi ha una investigació oberta i, francament, crec sincerament que hi ha d'haver conseqüències. No volem veure aquesta mena de comportaments", ha sentenciat.

Fins ara s'han detectat 26 contagis relacionats amb la pizzeria i una persona continua hospitalitzada. Els rastrejadors han contactat amb més de 5.400 persones vinculades amb aquest brot.

Després de dos pics de menys de 1.000 contagis diaris, Austràlia ha aconseguit controlar la propagació del coronavirus i en el seu últim informe oficial recull només 14 casos durant aquest dissabte. En total acumula 27.806 casos i 907 morts.

