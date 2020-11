El G-20 assegura que «facilitarà» l'accés a la vacuna de la Covid-19 arreu del món

Altres notícies que et poden interessar

El G-20 ha assegurat que "facilitarà" l'accés a la vacuna de la Covid-19 arreu del món. Així consta al document que ha fet públic aquest diumenge, després de la celebració de la segona cimera telemàtica amb caràcter extraordinari derivada de la pandèmia del coronavirus.A la publicació, els firmants sostenen que reiteren el compromís dels acords que es van assolir el mes de març i subratllen la necessitat de treballar conjuntament. "L'acció coordinada global, la solidaritat i la cooperació multilateral són més necessàries que mai" apunta el document.La cimera també ha reiterat el compromís de congelar el pagament del deute dels països més vulnerables fins a mitjans del pròxim any 2021.En aquest sentit, el document assegura que s'han "mobilitzat" els recursos necessaris per atendre les "necessitats immediates" de finançament en salut global. "Seguim decidits a donar suport a tots els països en vies de desenvolupament i els menys desenvolupats per afrontar els efectes socials, econòmics i socials de la Covid-19" sosté.Pel que fa a la vacuna, el G-20 posa l'accent en la importància que tothom pugui disposar progressivament de les dosis necessàries. "Reconeixem el paper de la immunització extensa com a bé públic mundial" asseguren, afegint que esperen que l'època que vingui després del coronavirus sigui forta, sostenible, inclusiva i equilibrada.

