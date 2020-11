Aragonès apel·la a la «república catalana imprescindible» per reconstruir el país

Moltes gràcies pels vostres avals en aquesta candidatura! Defensarem aquest projecte com la millor eina per reconstruir aquest país i fer-lo lliure, just, solidari, feminista i ecologista. Ho farem i serà de la mà de tots vosaltres! pic.twitter.com/gTNZOeRrKF — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) November 22, 2020

Pere Aragonès ha defensat l'assoliment de la república catalana per afrontar la reconstrucció del país després de la pandèmia.En el seu primer missatge com a candidat a la presidència de Catalunya, l'actual vicepresident del Govern ha indicat que la llibertat de Catalunya és "imprescindible" per encarar els reptes de futur que passen, també, per fer una nació "justa, solidària, feminista i compromesa amb la transició ecològica". Aragonès ha assegurat sentir-se "emocionat" pels suports obtinguts i ha remarcat els que ha obtingut per part d'Oriol Junqueras, del qui va rebre el principal aval per ser candidat, de Marta Rovira, de Montse Bassa, de Carme Foracell, de Raül Romeva i de Meritxell Serret.El coordinador nacional dels republicans ha obtingut un rècord d'avals amb 2.343 signatures, més que les 2.105 que va obtenir Oriol Junqueras a les eleccions europees de 2019. El candidat estarà acompanyat per Marta Vilalta (Lleida), Teresa Jordà (Girona) i Raquel Sans (Tarragona).

