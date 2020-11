Detectats 49 positius en el cribratge massiu a la residència Fundació Fiella de Tremp

El cribratge massiu que el Departament de Salut ha efectuat aquest cap de setmana a la residència Fundació Fiella de Tremp ha detectat 49 positius per coronavirus. Així ho han confirmat afonts del propi departament, que han assenyalat que en total s’han fet 140 tests PCR entre usuaris i treballadors del geriàtric. No han detallat, no obstant, quants dels 49 positius del brot corresponen a usuaris del centre i quants a treballadors.Segons les mateixes fonts, la residència ha habilitat una planta per allotjar totes les persones contagiades, amb la finalitat de tenir un major control del brot i protegir la resta d’usuaris de nous contagis. Aquest testeig massiu s’ha realitzat després de conèixer el positiu d’un treballador del centre , que es troba complint aïllament domiciliari. En total, doncs, són 50 els casos relacionats directa o indirectament amb aquest brot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor