De Lluch a la solució passant per Bildu

No ens hem de deixar enganyar

23 de novembre de 2020

Per aquells que diuen que el camí és "col·laborar" amb el govern espanyol de torn; pel qui parlen de "responsabilitat" (envers Espanya, no pas envers la independència) opel qui ens volen fer creure que el problema és qui governi a espanya i no Espanya mateixa. No ens hem de deixar enganyar.