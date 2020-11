Aquesta passada matinada hem desmantellat una festa no autoritzada a la muntanya de Montjuïc amb 80 persones que consumien begudes alcohòliques i que no respectaven les mesures sanitàries. Per aquest motiu, s'han denunciat totes les persones i s'ha desallotjat l'espai. pic.twitter.com/ByNUvjmKK7 — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) November 22, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat i desallotjat la matinada de dissabte un grup de 80 persones que celebraven una festa il·legal amb begudes alcohòliques a la muntanya de Montjuïc.Segons ha informat el cos policial barceloní a través de les xarxes socials els assistents al botellot no complien les mesures sanitàries per evitar contagis de Covid-19, motiu pel qual han estat sancionats.D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han desallotjat i denunciat 18 persones més que celebraven una festa en un local privat de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que tampoc no respectaven les mesures.

