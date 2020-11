Allau de crítiques a Ada Colau per bandejar el català a les seves xarxes socials

Benvolgut,

És força asfixiant el rollo aquest fiscalitzador de la llengua. Però com que crec que ets una persona culta que em fa la crítica de bona fe, et contesto: Parlo català a tots els actes institucionals, a les rodes de premsa, a les meves xarxes i a casa amb els meus fills https://t.co/2O4IQhd3vH — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 22, 2020

Benvolguda @AdaColau



Les llengües comencen a morir quan els seus parlants les bandegen.



Ets l'alcaldessa de Barcelona, no una youtuber a la recerca del laic perdut "del máximo de gente posible".



Actituds com la teva condemnen el català a ser una llengua de 'nar fent. https://t.co/9wzj8ooyj0 — Màrius Serra (@mariusserra) November 22, 2020

Aquest explicitíssim “en español que nos entendemos todos” d’Ada Colau és brutal. pic.twitter.com/vWfTxkCd0a — Manel V. Boix (@massanagranaire) November 22, 2020

I el problema no és només pel forat que pugui causar el seu Instagram, sinó que el seu pensament impossibilita que una de les institucions més importants de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, estigui pensant polítiques integrals per evitar la desaparició de la llengua pròpia. pic.twitter.com/ltAinq6lGw — Arnau Rius (@arnauriwz) November 21, 2020

Diu l'@AdaColau que parla en castellà per "llegar al máximo de gente".

> L'IDESCAT, diu que el 95,12% de la població entén el català.

> Que la mateixa setmana que el català fos PROHIBIT al Congrés, es faci aquesta tria, és un missatge polític clar. De "amb naturalitat" res https://t.co/aRP5dc7nnY — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) November 22, 2020

Apreciada @AdaColau,

Sou l'alcaldessa de la capital de Catalunya, un país que té una llengua en una situació si més no delicada. Estaria bé que valoréssiu l'ús que (no) feu del català a les xarxes, tenint en compte que sou exemple i altaveu.

Atentament, — (G)roc Casagran (@roccasagran) November 22, 2020

És tristissim que @AdaColau hagi assumit el discurs de Ciutadans. No se n'adona del mal que li està fent al català? https://t.co/lH0ZWvvX6w — Ferran Coll i Sol (@FerranColl) November 22, 2020

Si tots els catalanoparlants féssim com Ada Colau*, avui ma mare encara no parlaria català, gairebé 70 anys després d'haver arribat de l'Aragó a Barcelona.



*És l'alcaldessa, no la veïna del cinquè. — David Heredia (@dherediac) November 22, 2020

Hi havia una proposta de fer servir el català sempre que puguem i ens entenguin: amb desconeguts, amb castellanoparlants, etc., de no convergir al castellà com fa tan fàcilment @AdaColau. Jo encara tinc al perfil el #ConvergimAlCatalà. Hi donem una empenta? — Xavier Mir (@xaviermir) November 22, 2020

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, torna a estar al centre de la polèmica. La seva decisió d'usar preferentment el castellà als vídeos que publica a les seves xarxes socials ha generat una allau de queixes i retrets per part de nombrosos usuaris, que acusen la batllessa de menystenir i arraconar el català, que segons les darreres enquestes no passa pel millor moment quant a ús social a la capital, especialment entre els joves Colau admet que es troba còmoda fent vídeos en directe a Instagram i fa uns dies apuntava que els fa en castellà "per comunicar-me amb el màxim de gent possible". En aquest sentit, l'alcaldessa indicava que si les preguntes són fetes en català, les respondrà igualment en català, una opció que ha encrespat els ànims pel fet de només circumscriure l'idioma del país a les qüestions plantejades pels seguidors dels vídeos. En les darreres entregues ha seguit usant el castellà com a llengua inicial.Una de les crítiques més dures que ha rebut la líder dels comuns a la capital catalana ha estat la de l'escriptor Màrius Serra, que li ha recordat en un missatge que actituds com la seva "condemnen el català a ser una llengua de 'nar fent", en referència a una expressió feta anar per la mateixa Colau en un dels seus clips.També Albano-Dante Fachín ha reaccionat a les paraules de l'alcaldessa recordant que l'Idescat apunta que "el 95,12% de la població entén el català" i que, per tant, usar-lo no va en detriment de fer-se entendre encara que la llengua habitual dels receptors sigui el castellà o qualsevol altra.La tirallonga de crítiques ha fet que la mateixa Colau hagi contestat alguns dels comentaris. El que ha fet Màrius Serra ha tingut rèplica per part de l'alcaldessa, que ha dit que parla català en tots els "actes institucionals, a les rodes de premsa, a les meves xarxes i a casa amb els meus fills".Colau considera "asfixiant" el paper ("rollo", n'ha dit) "fiscalitzador de la llengua". En aquesta línia, la batllessa també ha defensat el castellà, una llengua que estima "tant com el català" i que en ocasions fa servir, ha dit, a les xarxes per parlar amb gent que no és de Catalunya. "No crec que fer polèmica amb això ajudi al futur del català, en absolut", ha reblat.

