Els Estats Units esperen començar a vacunar la població l'11 de desembre

L'11 de desembre és el dia. Els Estats Units esperen aleshores començar a vacunar contra el coronavirus la seva població. El director del departament federal nord-americà per al desenvolupament d'una vacuna contra la Covid-19, Moncef Slaoui, ha anunciat aquest diumenge que esperen complir amb aquest termini.En aquest sentit, les autoritats sanitàries ja estan tramitant la sol·licitud de llicència d'urgència per la seva vacuna, presentada per Pfitzer davant l'Administració Alimentària i de Medicaments dels Estats Units. Els grups de risc i el personal sanitari haurien de tenir prioritat en el pla, però la capacitat de vacunació estarà subjecta a la capacitat de producció industrial.La Comissió Assessora de Vacunes té previst reunir-se el dia abans, el 10 de desembre. En aquesta trobada s'aprovaria el medicament, i l'endemà ja es podria utilitzar. Segons Slaoui, el pla del seu departament és enviar les vacunes als punts d'immunització en un termini de 24 hores després de la reunió.

