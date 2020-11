Sánchez anuncia una única estratègia de vacunació per a tota Espanya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que Espanya tindrà una única estratègia de vacunació.El socialista ha assegurat que el seu executiu està treballant en un pla que abraçarà totes les comunitats autònomes i que garantirà la vacunació "d'un alt percentatge de la població" en els primers sis mesos del 2021. Sánchez ha assegurat també que l'Estat espanyol serà, juntament amb Alemanya, el primer que tindrà un projecte complert de vacunació, que prioritzarà els grups de risc i els sanitaris. Espanya tindrà un total del 10% de les cinc vacunes que ha comprat la Unió Europea, entre elles la de la farmacèutica Pzifer, que requereix de dues dosis per ser efectiva.Després de la cimera del G-20 que reuneix els països més rics del planeta, el president espanyol ha remarcat el compromís de fer "accessible a tothom" el vaccí contra la Covid-19. En aquest context ha indicat que hi haurà uns 13.000 punts de vacunació, ha explicat que Espanya té les estructures necessàries per desenvolupar la vacunació de la ciutadania de la mateixa manera que s'ha fet amb la grip i ha destacat que hi haurà un sistema d'informació i registre per al seguiment i avaluació de la vacunació.En la compareixença, el president espanyol ha assegurat que la incidència del virus "va a la baixa", encara que ha informat que ja s'han contagiat més d'1,5 milions de persones a l'Estat espanyol. Per aquest motiu, el socialista ha demanat mantenir un "Nadal a distància" per evitar la tercera onada. "Estem pel bon camí però no podem abaixar la guàrdia", ha dit.

