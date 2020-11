Detenen el presumpte autor de l'explosió d'un edifici a Torrevella

La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de l'explosió provocada dijous passat en un habitatge de Torrevella, que va arrasar amb els envans i va obligar a desallotjar els veïns de l'edifici.L'explosió s'ha produït en un pis ubicat al número 217 de l'avinguda Diego Ramírez Pastoramb l'encreuament amb el carrer Apol·lo. En accedir, els bombers van trobar bombones de gasolina i butà "estratègicament col·locades", segons han confirmat a Europa Press fonts municipals, del Consorci Provincial de Bombers i la Guàrdia Civil.L'explosió, molt potent, va arrasar amb tots els envans de l'habitatge, fins i tot amb la paret mitgera de la casa adjacent, i va obligar a evacuar l'edifici. Com a conseqüència de l'incident, vehicles aparcats al carrer van resultar danyats per l'ona expansiva i van caure diversos enderrocs a la via pública.Malgrat que en un principi els Bombers van buscar a l'inquilí entre la runa del pis en què es va produir l'explosió, els efectius van descartar finalment que es trobés alguna persona entre aquestes restes.La Guàrdia Civil ha obert una investigació, encara que de moment no concretarà més informació de les diligències en haver-se decretat el secret de sumari.Fonts veïnals i municipals han traslladat a Europa Press el "por" pel sinistre ocorregut i "les amenaces rebudes" i han demanat una "major concreció judicial" per "posar fi a situacions ciutadanes i veïnals tan menyspreables com aquesta".

