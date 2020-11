El català Albert Arenas, nou campió mundial de Moto3

El català Albert Arenas s'ha proclamat aquest diumenge nou campió del món de Moto3, la categoria de bronze del motociclisme. Ho ha fet en una disputada carrera, l'última de la temporada, al Gran Premi de Portugal. El gironí n'ha tingut prou amb la dotzena posició per certificar la seva victòria en una temporada marcada per la Covid-19.Arenas arribava a la cita com a gran favorit, amb vuit punts d'avantatge respecte al seu principal competidor, Ai Ogura, però ha hagut de lluitar fins a l'últim revolt per assegurar-se el tron. El japonès ha acabat vuitè, i Arbolino, cinquè, de manera que s'han assegurat el bronze i la plata del Mundial, respectivament.Sortia sisè, per davant dels seus perseguidors, molt per darrere a la graella de sortida. Però ha començat conservador, i mentre les voltes passaven, els seus dos perseguidors retallaven posicions, posant en perill el campionat pel català.Arenas s'ha sobreposat a uns pneumàtics excessivament desgastats i a xocs entre corredors, contratemps que l'han fet perdre posicions, fins acabar per darrere d'Arbolino i Ogura, però amb un marge de quatre punts a la classificació general. La victòria al circuit portuguès de Portimão ha estat per a Raúl Fernández, que després de guanyar la "pole" el dissabte, ha liderat la cita de principi a final.Un cop acabada la carrera, el català reconeixia el "patiment", explicant que al principi s'ha trobat en un escenari de "comoditat i gaudint", però explicant que el pneumàtic de darrere li ha fet la guitza. Tot i això, visiblement emocionat, ha estallat ha pogut celebrar el títol amb els companys de l'Aspar Team.

