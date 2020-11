El virus no dona treva a les residències lleidatanes, que registren 302 casos

La pandèmia continua essent un flagell per les residències lleidatanes. Un total de cinc residències de la demarcació de Lleida sumen 302 contagis de Covid-19, 238 són de residents i 64 de treballadors.A la regió sanitària de Lleida, el centre amb més casos positius és el de Bellvís, amb un total de 88 (68 residents i 20 treballadors). Per la seva banda, la Residència Sant Domènec de Balaguer té ara mateix un total de 42 positius (33 residents i 9 treballadors), mentre que a la Mare Marcel·lina de Verdú hi ha 42 contagis (31 residents i 11 treballadors). La Residència La Teva Llar de Lleida té 38 positius (29 residents i 9 treballadors) i a la Castrillon de Lleida compta amb 11 casos, tots de residents menys un treballador.Al Pirineu hi ha tres residències afectades. El centre de Bellver té només un cas, però a la Residència Llar Sant Josep de la Seu d’Urgell hi ha 64 afectats (53 residents i 11 treballadors). A laSerafí Casanovas de Sort, 16 persones han donat positiu, tres d'ells treballadors.

