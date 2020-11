Rull i Forn donen suport a Calvet a les primàries de JxCat

Gràcies infinites a @joseprull, @quimforn, @BlancaBragulat i als més de 300 amigues i amics que heu participat a l'acte.



Junts guanyarem i farem la independència, per construir un país de primera per als nostres fills i filles. https://t.co/KxGeZxXnFX#Juntsperguanyar pic.twitter.com/zeV9j0pxVv — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) November 22, 2020

Els exconsellers Josep Rull i Joaquim Forn, empresonats a Lledoners i que gaudeixen d'un permís aquest cap de setmana, han mostrat el seu suport aquest diumenge a Damià Calvet com a candidat presidenciable a la Generalitat en el procés de primàries de JxCat . Tots dos li han fet costat i han defensat "governar amb mentalitat d'estat" per guanyar la independència durant un acte online que ha estat presentat per Blanca Bragulat, la dona de Josep Turull.A l'acte, Calvet ha dit que la següent victòria ha de ser guanyar el 14-F i aleshores "fer un govern fort per seguir sumant victòries amb confrontació intel·ligent". Com ja va expressar Calvet en una entrevista als mitjans, també Rull ha considerat que l'expresident Carles Puigdemont ha de ser cap de llista de JxCat a les eleccions."Qui lidera aquest partit és Puigdemont", ha argumentat Rull. Amb tot, ha dit que se sentirà "còmode i segur" si Calvet acaba guanyant les primàries perquè té "moltes hores de vol i la capacitat d'entendre que de la independència se'n pot parlar, però cal construir-la".Forn ha dit que cal il·lusionar la ciutadania perquè vagi a votar el 14-F i "mantenir, com sigui, la majoria independentista". D'altra banda, ha demanat deixar l'"autoflagel·lació" i "tanta autocrítica" i, tot i que ha reconegut que "hi ha coses que no s'han fet bé", ara l'independentisme suma "més gent que mai".Després de les tensions al Govern entre JxCat i ERC, Calvet ha admès que hi ha hagut "errades" que no s'han de repetir. Ha reiterat que és "imprescindible" que després dels pròxims comicis els independentistes estiguin al Govern i que JxCat en sigui la "peça central", perquè si no, "poden passar altres coses".Durant l'inici de l'acte Bragulat també ha aprofitat per recordar que d'aquí poc es compliran tres anys d'empresonament dels presos polítics i ha assegurat que si Calvet hagués estat dins del Govern del 2017, ell hauria fet el mateix que i "a hores d'ara tindríem un altre company a la presó".El conseller de Territori Damià Calvet és un dels tres candidats al procés de primàries de JxCat a les eleccions del 14-F. Els altres dos són la diputada Laura Borràs i l'advocat Jordi Ferrés.

