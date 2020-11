Una cadena feminista contra les violències masclistes travessa diversos carrers de Barcelona

Centenars de dones, unes 3.000 segons els organitzadors, han reclamat justícia feminista davant les violències masclistes amb una cadena que ha travessat aquest diumenge algunes de les artèries viàries de Barcelona. L'acció, impulsada per Novembre Feminista, sota el lema "ens volem vives i rebels" s'ha fet davant la proximitat del 25 de novembre, que és el Dia Internacional per a l'eliminació de les violències de gènere.Les concentrades han mostrat cartells i pancartes contra la violència de gènere, la bretxa salarial, la llei d'estrangeria i el racisme, i han clamat càntics feministes. Un total de 38 dones han estat assassinades entre gener i octubre de 2020 a tot Espanya, set d'elles a Catalunya.L'activista de Novembre Feminista Dolo Pulido ha explicat que aquest acte s'ha proposat per "que fos prou ampli per a la participació de les dones, que estigués en tots els barris de Barcelona i fos fàcil accedir". També ha informat que el seu objectiu és seguir autoorganitzant des dels col·lectius feministes "per pressionar les administracions i per transformar les mentalitats de tot el món".Una altra activista de l'entitat, Patsili Toledo, ha subratllat l'augment de la violència de gènere durant el confinament pel coronavirus: "Els professionals sanitaris han cridat a romandre a casa quan les cases són un lloc insegur per moltíssimes persones, sobretot dones i criatures".A més de Barcelona, la mobilització també s'ha fet a una vintena de municipis, entre els quals Calella, Castelldefels, El Masnou, Piera o Mataró. Les concentrades han denunciat que durant la pandèmia la situació s'ha agreujat perquè moltes dones han estat confinades juntament amb els seus agressors

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor