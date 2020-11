L'església es reinventa per la pandèmia: misses per internet i l'evangeli, per Whatsapp

L'església, com altres sectors, s'ha reinventat per mantenir l'activitat en context de pandèmia. En el cas de les comarques de la demarcació de Lleida, molts mossens han optat per retransmetre les misses per Internat o gravar fragments de l'evangeli amb el mòbil per enviar-los per Whatsapp als fidels.Tal com explica el mossèn de les parròquies d'Aitona, Seròs, Massalcoreig i la Granja d'Escarp, al Baix, Paul Fecheta, "és una manera de fer arribar l'evangeli a persones que no poden venir a missa o que tenen por d'assistir-hi". Quan es van començar a obrir, ell va decidir gravar cada dia l'evangeli i un comentari a les seves parròquies. Després, amb les esglésies obertes al 30%, ha decidit seguir i fer-ho almenys una vegada a la setmana i ampliar-ho a totes les esglésies de la diòcesi.En el seu cas, cada divendres grava un fragment de l'evangeli des d'una església de les comarques de Lleida i després ho penja al seu Youtube i ho envia per WhatsApp als grups que té de feligresos, en vídeos "fàcils de veure", de 10 minuts. En aquest sentit, és conscient que ja hi ha misses que es retransmeten a la televisió i amb més qualitat, però el que fa ell és "diferent" perquè "ho pots veure des del teu poble i ho fa la teva diòcesi".El rector de la Unitat Pastoral Agermanada (UPA) Pilar-Magdalena, Carles Sanmartín, explica que combinar els actes presencials amb els virtuals "ha estat un gran recorregut d'aprenentatge". Amb internet, diu, és més fàcil fer arribar el missatge a les persones que no poden anar a les parròquies. Es troben obertes al 30% de capacitat, però segueix sent una via molt utilitzada.Sanmartin ha optat per retransmetre per internet les misses, l'espai de pregària dels dilluns i fins i tot tertúlies. A més, explica que han fet cursos perquè la gent gran pogués seguir les activitats per Internet, fos des de l'ordinador o des del mòbil. Des del Bisbat de Lleida també s'han organitzat cursos per ensenyar a fer videoconferències als catequistes, per exemple.

