Els Mossos enxampen «in fraganti» els autors d'una estafa de 150.000 euros al centre de Barcelona

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts dos homes com a presumptes autors d'estafa per valor de 150.000 euros. La Unitat Central d'Estafes i Mitjans de Pagament s'ha fet càrrec de la investigació per determinar si els arrestats formen part d'una organització criminal dedicada a aquests delictes econòmics.A canvi d'una comissió, els dos estafadors van fer un canvi de bitllets grans a petits. Per això, van llogar un despatx a l'Eixample. Allà van exhibir la quantitat acordada, i li van fer comptar a la víctima. Després van fer el canvi per bitllets falsos. L'estafa seguia el mètode del Rip Deal, que consisteix a guanyar-se la confiança d'algú per fer una transacció amb gran valor econòmic.Moments abans de l'acció delictiva, agents de paisà de la policia catalana van detectar els seus autors en actitud sospitosa: després de fer gestions junts en un cotxe aparcat a Passeig de Gràcia, anaven pel carrer separats, com si no es coneguessin, i vigilaven el seu entorn. Més tard, personal de seguretat d'una botiga de la zona va avisar de la seva presència, alertat per l'actitud.Tot seguit, els mossos van veure com entraven en un edifici del mateix carrer, i d'on van sortir amb presses al cap d'una estona, amb l'evident intenció de separar-se. Un dels dos homes duia una motxilla que no portava abans d'accedir a l'immoble. El van aturar i escorcollar, i li van trobar 150.040 euros en bitllets de 50 i 20. Acabaven d'estafar la seva víctima.Els agents van entrar al despatx on havia tingut lloc la trobada, espai que els infractors havien llogat amb el nom d'un tercer. Allà s'havien trobat amb un home que els oferia 27.000 euros per fer un intercanvi de diners. La víctima els va entregar els bitllets grans i un cop revisada la quantitat, es va donar el vistiplau perquè en un despatx contigu s'entregués la part acordada en bitllets petits. Un cop al cotxe, l'estafat també es va adonar que gran part dels bitllets estaven falsificats, mentre els seus falsos col·laboradors ja estaven detinguts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor