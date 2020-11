Teresa Jordà, candidata d'ERC a la demarcació de Girona pel 14-F

L'actual consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, serà la candidata de la demarcació de Girona a les eleccions del Parlament del 14 de febrer. Encapçalava l'única candidatura del partit que es presentava per Girona, i ha rebut un suport majoritari de la militància.La consellera ha donat les gràcies als militants per fer-la cap de llista i ha assegurat que "es posa a disposició de la demarcació per seguir sumant gent al projecte".Jordà considera que una victòria d'Esquerra Republicana "farà abraçar i avançar abans cap a l'amnistia i l'autodeterminació". Ara, a través dels congressos comarcals, la formació escollirà les persones que acompanyaran la cap de llista en la seva candidatura gironina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor