Els 8 trucs que has de saber per millorar les teves fotografies

Avui dia és molt comú utilitzar el telèfon mòbil per fer fotografies. Si bé és cert que fer bones fotografies és un art, hi ha sèrie de consells que pots seguir per millorar-les:És un consell molt bàsic, però del que és fàcil descuidar-se. Assegura't de tenir-la sempre neta, ja que si no pots perdre qualitat de la fotografia.La fotografia és llum i com més natural sigui aquesta, millor. Intenta evitar la llum artificial en la mesura que puguis i aprofita les hores de sol per fer bones fotografies.Aquesta opció permet exposar diferents zones de la imatge de manera similar encara que algunes siguin molt més fosques que les altres. Ajudarà a fer que la teva fotografia sigui més lluminosa, amb colors més brillants i ombres més definides.Aquesta no sol venir activada per defecte, però ajuda a enquadrar la fotografia i ajustar-la més fàcilment.Aquest mode aplica valors predeterminats a les fotografies. Moltes vegades aquesta opció provoca una sobresaturació de colors i per això es recomana desactivar-lo, ja que d'aquesta manera s'obtenen fotografies més naturals.Si utilitzes el sensor ultra gran angular o macro és probable que la fotografia perdi qualitat.En cas que vulguis retocar la fotografia, la clau és fer una edició senzilla. Qualsevol aplicació et deixarà retocar l'exposició, el contrast o el detall. N’hi ha prou en tocar una mica de cada paràmetre.Fer-ne moltes et permetrà més tard escollir aquella que més t'agrada. A més, podràs passar-ho bé experimentant totes les possibilitats que té l'escena.

