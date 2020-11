Com alleujar les molèsties de la mascareta?

Altres notícies que et poden interessar

La mascareta ja és una peça de roba més al nostre dia a dia, però així i tot encara genera molèsties quan la utilitzem. Aquí t'expliquem uns quants consells per solucionar-ho:Hi ha molts dissenys diferents de mascaretes i és important trobar la que ens resulta més còmoda. Se t’ha d’agafar bé sense fer-te mal a la car ni les orelles. Ves provant diferents models fins que trobis el que millor se t’adapta. Una aposta pràcticament segura són les quirúrgiques.És important tenir-ne de netes a casa sempre per si les necessites. Encara que en facis servir de roba, és bo que en tinguis un parell més i també un paquet de quirúrgiques per si les necessites en algun moment.En el cas de les mascaretes de roba és important rentar-les bé i és recomanable fer servir un sabó ecològic per evitar respirar productes químics com el detergent i el suavitzant. D’aquesta manera evites reaccions a la pell i el teixit de la mascareta també durarà més. S’han de rentar durant una bona estona i a més de 60 graus perquè es desinfectin bé. El millor és assecar-les al sol perquè no hi quedi humitat, sinó prop de la calefacció.Normalment no respirem de forma conscient, de fet acostumem a respirar molt superficialment i no ens adonem del poder que té la respiració. És la millor medicina per calmar l’estrès i l’ansietat. Prova de fer respiracions profundes fent baixar l’aire cap a la panxa, això et calmarà molt.

