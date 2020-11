VÍDEO La sorprenent resposta d'un jove quan li demanen un autor de la generació del 27

Has cortado la mejor parte :') pic.twitter.com/qrUCelCyLW — Javi Hernández (@javi0105) November 14, 2020

Federico García Lorca, María Zambrano, Miguel Hernández o Rafael Alberti. Són algunes de les respostes que podria haver donat un jove que apareix en un nou vídeo viral. Micròfon en mà, la presentadora del programa Saber y potar li pregunta si coneix algun autor de la Generació del 27, un grup de prodigiosos escriptors sorgit a la darreria dels anys 20.Però la seva resposta va més enllà i, valent-se de la lògica i fent una interpretació diferent del significat del "27", el jove contesta amb un sorprenent: "Però si som al 21, del 27 encara no n'hi ha cap!". Una amiga li intenta xivar, sense èxit, una resposta per treure'l de l'embolic: "Lorca". Però ell en fa cas omís i ella no es pot creure la resposta que ha donat el seu amic. La segona part, compartida per un altre usuari, et sorprendrà:La seqüència ha provocat la reacció de centenars d'internautes, moguts per la incredulitat o la ignorància del jove. Altres, però, es compadeixen del noi i accepten que en el mateix context "tampoc sabrien respondre aquesta pregunta". Altres asseguren que es tracta d'una "pregunta trampa" i algun, més crític i irònic, l'aplaudeix "per encertar el segle, gens malament tenint en compte que és de la generació que va fer -o almenys començar- l'ESO.

